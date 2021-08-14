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10:02 14.08.2021

Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов

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Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов

Государственная экологическая инспекция в ближайшее время начнет внеплановые проверки по всей Украине предприятий, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов, а также крупнейших загрязнителей водных ресурсов, сообщила пресс-служба Госэкоинспеции.

"Ожидаем, что правоохранительные органы - прокуратура, СБУ, полиция – будут оперативно реагировать в случае предоставления Госэкоинспекции информации о признаках уголовных нарушений, а также при недопуске", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

Теги: #проверка #госэкоинспекция #водные_объекты
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