События

09:50 14.08.2021

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в Греции

1 мин читать
Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в Греции

Личный состав сводного отряда Госслужбы по ЧС (ГСЧС) 13 августа в Греции ликвидировал отдельные очаги пожаров в лесных массивах вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.

"В течение дня ликвидированы очаги пожаров на общей площади 3,2 га", - сообщила пресс-служба ГСЧС.

Продолжение работ запланировано на субботу, 14 августа.

Как сообщалось, 6 августа сводный отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Теги: #пожары #греция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 13.08.2021
Лесные пожары в Каталонии удалось потушить, риск новых очагов возгорания в Испании все еще высок

Лесные пожары в Каталонии удалось потушить, риск новых очагов возгорания в Испании все еще высок

12:16 13.08.2021
Греция смогла взять под контроль лесные пожары, остаются точечные возгорания

Греция смогла взять под контроль лесные пожары, остаются точечные возгорания

19:38 11.08.2021
"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

06:46 11.08.2021
В результате пожаров в Алжире погибли более 40 человек

В результате пожаров в Алжире погибли более 40 человек

20:42 09.08.2021
Природные пожары продолжаются на греческом острове Эвбея неподалеку от Афин

Природные пожары продолжаются на греческом острове Эвбея неподалеку от Афин

00:04 09.08.2021
ЕС помогает Греции и другим странам региона тушить лесные пожары

ЕС помогает Греции и другим странам региона тушить лесные пожары

20:29 07.08.2021
Ливни помогли взять под контроль очаги возгорания в районе Антальи

Ливни помогли взять под контроль очаги возгорания в районе Антальи

22:36 06.08.2021
Пожары в турецкой Анталье почти потушены

Пожары в турецкой Анталье почти потушены

20:35 06.08.2021
Сотня украинских пожарных прибыла в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров - Кулеба

Сотня украинских пожарных прибыла в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров - Кулеба

16:37 06.08.2021
Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием Беленюка в центре Киева

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн

На Днепре в Киеве состоялась репетиция парада ВМС Украины ко Дню Независимости

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории - исследование

В Эстонии за сутки выявлены 282 новых случая заражения коронавирусом

В Украине за сутки сделали 161 792  прививки от коронавируса

В Ивано-Франковской области 2 человека погибли в ДТП, еще 3 травмированы

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА