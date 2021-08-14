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08:59 14.08.2021

На реке Днепр в Киеве состоялась репетиция парада ВМС Украины ко Дню Независимости - СМИ

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На реке Днепр в Киеве состоялась репетиция парада ВМС Украины ко Дню Независимости - СМИ

Катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые примут участие в параде 24 августа, провели совместные тренировки на Днепре в Киеве, сообщает Армияинформ в пятницу.

"Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров", - сообщил СМИ представитель командования ВМС Украины капитан 1 ранга Александр Павловский.

Как сообщается, также была отработана высадка групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

Предполагается, что к мероприятию также будет привлечена морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Теги: #всу #репетиция #вмс
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