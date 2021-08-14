В Эстонии за сутки выявлены 282 новых случая заражения коронавирусом

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 7 тыс. 888 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 282 или 3,6% от общего числа суточных тестов, сообщил в субботу департамент здоровья республики.

78,7% из числа новых инфицированных не были вакцинированы, у остальных вакцинация не была завершена или завершена полностью.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 136 тыс. 500 случаев заражения COVID-19.

За сутки в больницах открыты 8 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 67 пациентов, из них 58 не вакцинированы.

За сутки умерших от коронавируса не зарегистрировано. Всего от COVID 19 скончались 1 тыс. 279 заболевших. Выздоровели 130 тыс. 329 человек.

Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 241,9 случаев, доля первичных позитивных тестов 4,9%.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 683 тыс. 42 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 591 тыс. 229 человек. Среди взрослого населения по меньшей мере одной дозой вакцинированы 60,8% жителей.