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08:43 14.08.2021

В Украине за сутки сделали 161 792  прививки от коронавируса

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В Украине за сутки сделали 161 792  прививки от коронавируса

В течение суток 13 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человек, при этом первую прививку получили 106 206 украинцев, еще 55 586 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в пятницу.

"В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 333 550 прививок", - отметили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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