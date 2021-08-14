В Ивано-Франковской области 2 человека погибли в ДТП, еще 3 травмированы

На автодороге Мукачево-Львов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 5 человек зажало в автомобиле, из них 2 погибли, 3 травмированы, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области на странице Фейсбук в субботу.

"14 августа в 03:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области от дежурного полиции, поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге государственного значения Мукачево-Львов произошло ДТП, и предварительно пять человек зажало в автомобиле, нужна помощь спасателей для их деблокирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели приняли меры по деблокированию застрявших людей. Травмированных передано медикам для дальнейшей госпитализации.

Для оказания помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей.