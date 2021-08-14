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08:20 14.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

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В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 353 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей -99, медработников - 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 641 человек, летальных случаев –21, выздоровели – 791 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаев заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа - о 1054 новых случаях заболевания, 6 августа - о 1081 новых случаях, 5 августа - о 1052 новых случаях, 4 августа - о 984 новых случаях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 265 217 человек, выздоровели 2 196 589 человек, летальных случаев - 53 238.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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