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07:48 14.08.2021

Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

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Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Крупная группировка боевиков движения "Талибан"  численностью более 2 тыс. человек минувшей ночью пыталась захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщили в пресс-центре 209-го корпуса афганской национальной армии "Шохин".

"Накануне вечером в 19:30 группировка талибов, пакистанских террористов численностью более двух тысяч человек с четырех направлений начала штурм контрольно-пропускных пунктов и на линии обороны города Маймана. Террористы были отброшены. В результате авиаударов и столкновений с Национальными силами обороны и безопасности, спецподразделениями и народными повстанцами 27 талибов, в том числе глава военной группировки Кари Шоаиб и гражданин Пакистана Закир Ахмад были убиты. Еще 16 террористов-талибов, понеся потери, покинули район", - говорится в сообщении.

Фарьяб наряду с Балхом - две провинции на севере страны, которые до сих пор не захвачены талибами.

Между тем Национальное информационное агентство Бахтар со ссылкой на заместителя главы Высшего совета национального примирения Энаятулла Бабара Фарахманда сообщает, что минувшей ночью возле моста Имама Бакри в Мазари-Шарифе, центра провинции Балх, попав в засаду талибов, погиб один из видных командиров партии Национальное исламское движения (НИДА - объединяет тюркоязычное население Афганистана) Али Сарвар, который возвращался из захваченного ранее талибами Шабергана, центра провинции Джаузджан.

 

Теги: #провинция #афганистан #попытка #талибы
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