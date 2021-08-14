События

07:15 14.08.2021

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, два бойца ВСУ ранены

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За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, два бойца ВСУ ранены

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня, двое бойцов ранены, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - указано в сводке.

Как собщается, неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Южного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

 

Теги: #оос #сводка
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