Ко Дню Независимости перед зданием Верховной Рады будет выставлен стенд с флагом Украины

Перед зданием украинского парламента в Киеве 20 августа будет впервые представлен стенд с флагом независимости Украины в качестве одного из событий, приуроченных ко Дню Независимости, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"20 августа в 10.00 на площади Конституции состоится торжественное открытие стенда с Флагом Независимости Украины. Мероприятие приурочено к историческому событию, состоявшемуся в Верховной Раде и ознаменовавшему восстановления независимого Украинского государства", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 24 августа 1991 г. группа народных депутатов, внесли флаг Украины в зал пленарных заседаний Верховной Рады.

Традиционно во время торжественных заседаний в парламенте по случаю государственных праздников, флаг символически вносят нардепы, которые были непосредственными участниками принятия "Акта провозглашения независимости Украины".

Отмечается, что в этом году, по случаю 30-летия независимости Украины, эту почетную миссию выполнят победители конкурса детских видеоработ на тему: "Независимость моей страны".