События

01:49 14.08.2021

В Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля к 30-летию независимости Украины

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В Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля к 30-летию независимости Украины

В центре Киева вечером 22 августа ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки в одном концерте, музыкальное событие года", приуроченному ко Дню Независимости Украины.

"Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00 22 августа на Михайловской площади… В связи с проведением мероприятия 21 и 22 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и по улице Большой Житомирской (от перекрестка с улицей Владимирской к Михайловской площади) с 20:30 до 23:30", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что также, будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь которых проходит по улицам, где будет проводиться мероприятие, согласно схеме организации дорожного движения.

Сообщается, что во время фестиваля, на сцене, которая напоминает очертания корабля-ковчега, будут выступать известные украинские группы и солисты: "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбасы", солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук, а также большой симфонический оркестр два хора и другие музыкальные исполнители.

Программу фестиваля будет сопровождать мультимедийная инсталляция с голографическими проекциями, эффектами дополненной реальности. Видеоряд будет состоять из шедевров традиционного искусства Украины.

Вход свободный.

 

Теги: #киев #ограничение #транспорт
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