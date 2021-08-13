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22:02 13.08.2021

Мининфраструктуры начинает повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки

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Мининфраструктуры начинает повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки

Министерство инфраструктуры Украины юстировало приказ о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

"Обещания соблюдены - мы повысили тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" получит дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 10 млрд грн в следующем. Сегодня Министерство юстиции зарегистрировало наш приказ, начинает процесс изменения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Это, без преувеличения, историческое событие", - написал министр инфраструктуры Александр Кубраков в пятницу вечером на своей странице в Facebook.

По мнению министра, только рыночные цены на грузовые перевозки могут создать стабильную базу для надлежащих капитальных и операционных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру.

Кубраков также напомнил, что за последние три года все предыдущие попытки повысить тарифы были провалены. "Инициированное нами повышение является крупнейшим в истории независимой Украины в абсолютных показателях.Это решение, над которым последние два месяца работали все члены новой команды Министерства инфраструктуры", - отметил он.

Кубраков заявил, что государство берет на себя ответственность вывести УЗ "на качественно новый уровень".

Как сообщалось, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины о повышении тарифов на грузоперевозки группы грузов 1 и 2 тарифных классов с сентября-2021 на 8%, а с января 2022 года – на 20,% и 6,5% соответственно является первым шагом на пути к ликвидации распределения стоимости перевозки по тарифным классам грузов, что предусмотрено стратегией УЗ на 2019-2023 гг.

Теги: #перевозки #жд #мининфраструктуры #тарифы
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