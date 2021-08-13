События

21:56 13.08.2021

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

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На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего двое бойцов ранены, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных Сил Украины. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел произошел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 5 обстрелов, был ранен один боец Вооруженных сил.

Теги: #оос #сводка
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