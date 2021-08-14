14 августа: Какой сегодня праздник

В августе православные верующие отмечают три важных праздника - Медовый, Яблочный и Ореховый спас. Все они посвящены Спасителю Иисусу Христу и означают переход от лета к осени.

Какой сегодня праздник по церковному календарю?

Медовый спас отмечается традиционно 14 августа. В этот день христиане чтят память ветхозаветных мучеников Маккавеев и начинают Успенский пост, который продлится до 27 числа. В 2021 году праздник выпадает на субботу, значит в выходной в храмах пройдет освещение свежего меда и плодов нового урожая — винограда, яблок и других фруктов.

По традиции в Медовый спас пекут пироги и пряники с медом. В этот день на пасеках свежим лакомством угощали детей, а женщины ходили в церковь, чтобы очиститься от греха. Также в праздник бережно относились к воде: чистили колодцы, убирали мусор с берегов рек и умывались холодной водой, чтобы избавиться от болезней. Завершался день массовыми гуляниями и гаданиями на суженного.

Согласно приметам, в день спаса самая полезная малина. Также, если озимый урожай к этому времени поспел – то он будет богатым. Если прошли ливни, осень и весна будет засушливой.

Что еще отмечают 14 августа?

• День выгула черепахи

• Праздник воспалённого воображения

• Всемирный день ящерицы (World Lizard Day)

• Праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня

• День сведения татуировки (Tattoo Removal Day)

• День памяти семи святых мучеников Маккавеев

• Католический праздник святого Максимилиана Кольбе (Feast of Saint Maximilian Mary Kolbe)

• День фруктового мороженого (National Creamsicle Day) - США

• День инженера - Доминикана

• Праздник влюблённых "Ци Си", Праздник двойной семёрки (Chi Hsi Festival, Double Seven Festival) - Китай

• День гаражной распродажи (National Garage Sale Day) - США

• Праздник ваших озёр (Celebrate Your Lakes Day) - США

• День скаутов, День Прамука (Pramuka Day) - Индонезия

• День боулинга (National Bowling Day) - США

• День независимости (Independence Day of Pakistan) - Пакистан

• День флага - Парагвай

• День шифровальщиков навахо (National Navajo Code Talkers Day) - США

• День модельной авиации (National Model Aviation Day) - США

• День рождения португальской корриды - Португалия

• День финансовой осведомлённости (National Financial Awareness Day) - США

• День победы над Японией (V-J Day) - Великобритания

• День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира (Anniversary of the Recovery Oued Ed-Dahab) - Марокко

• День исламского сопротивления (Islamic Resistance Day) - Иран

• День Фолклендских островов (Falklands Day)

• День энергетика (Dzien Energetyka) - Польша

• День социальной защиты (Social Security Day) - США

• День присоединения архипелага к Великобритании (Anniversary Day) - Тристан-да-Кунья

• День бейсбольного мяча (National Wiffle Ball Day) - США

Приметы:

Какой сегодня день — такая погода в сентябре будет.

Если сегодня ветер сильный — будет снежная зима.

Дождь 14 августа — пожаров не будет.

Розы отцвели — стоит готовиться к холодным росам.

Скот начал ложиться перед домом — будет ненастье.

Надой молока у коровы уменьшился — жди ливней.

Лошадь храпеть начала — погода ухудшится.

Если в этот день солнце становится красным — будет ненастье.

Пиявки начали лезть из воды — ничего хорошего ждать не стоит.

Нашествие ворон у вашего жилища говорит о том, что будет плохой день.

Теплый ветер начал сильнее шуметь — будет ливень.

Стая птиц пролетела прямо над вашей головой — ждите беды.

Сколько ярких звезд посчитали на небосводе — столько теплых дней будет в сентябре.

Если сегодня ливень прошел – завтра солнце будет.

Если ливень увидел — работать в поле уже нельзя.

Говорят, что после Медового Спаса вода становилась холодной, в ней нельзя купаться, иначе можно заболеть.

Олень в этот день в воду вошел — нельзя купаться больше.

Много малины нашел в лесу в этот день — урожай будет хорошим.

Если маком, который вы собрали в этот день, посыпать порог — ведьмы не смогут попасть в жилище.

Говорят, что ночной гром уничтожает всю нечисть, которая гуляет по земле.

Для того чтобы темные силы, не исчезнувшие на Ивана Купала, не попали в ваш дом этой ночью, следует положить топор на порог, а углы жилища окурить дымом крапивы или чертополоха.

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Александра, Дмитрия, Тимофея, Софьи