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20:46 13.08.2021

Беленюк дал показания по инциденту с расистскими высказываниями в его адрес и поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию

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Беленюк дал показания по инциденту с расистскими высказываниями в его адрес и поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию

Народный депутат, борец греко-римского стиля Жан Беленюк дал необходимые показания по инциденту с расистскими высказываниями в его адрес, произошедшему в центре Киева в пятницу, поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию.

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", - написал Беленюк на свой странице в Facebook.

Ранее депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Facebook, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт

"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!", - написал Беленюк.

Отдел коммуникации полиции Киева сообщил позже, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с участием Беленюка, заявив, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

 

Теги: #киев #беленюк #конфликт
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