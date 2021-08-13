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20:27 13.08.2021

Глава ГФС, член Совета НБУ и прокурор Офиса генпрокурора прошли в следующий этап конкурса на главу БЭБ

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Глава ГФС, член Совета НБУ и прокурор Офиса генпрокурора прошли в следующий этап конкурса на главу БЭБ

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи прошли в заключительный этап конкурса на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил глава комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу после заслушивания предварительно отобранных 12-ти кандидатов.

"Все три кандидата для меня были самыми сильными", – прокомментировал Милованов в ходе пресс-брифинга по итогам заседания комисии.

По его словам, все трое кандидатов набрали наивысший балл - семь баллов по итогам собеседования.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Василий Горбаль с сентября-2020 является членом Совета НБУ, при чем занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-20014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутатом Верховной Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Атилла Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

Теги: #конкурс #бэб
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