В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

Трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, по предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.

"В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.