Зеленский поручил Данилову организовать проведение заседание СНБО 20 августа
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа в Киеве.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г.Киев заседание СНБО Украины", - сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.
Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания.
О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.