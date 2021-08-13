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19:50 13.08.2021

Зеленский поручил Данилову организовать проведение заседание СНБО 20 августа

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Зеленский поручил Данилову организовать проведение заседание СНБО 20 августа

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа в Киеве.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г.Киев заседание СНБО Украины", - сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания.

О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.

 

Теги: #снбо #зеленский #заседание
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