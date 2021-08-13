Зеленский поручил Данилову организовать проведение заседание СНБО 20 августа

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа в Киеве.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г.Киев заседание СНБО Украины", - сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания.

О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.