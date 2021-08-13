Первая партия украинской помощи прибыла в Литву – Кулеба

Первая партия гуманитарной помощи от Украины в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью прибыла в Литву

"Во исполнение поручения президента Украины первая партия украинской помощи прибыла в Литву. Украина и Литва всегда будут стоять плечом к плечу, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 28 июля на заседании правительства Украины был одобрен проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".

Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

12 августа более 38 тонн гуманитарного груза отправились из Украины в Литовскую Республику.