НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу союзники по альянсу обсуждали на заседании Североатлантического совета ситуацию в Афганистане.

"Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе.

"НАТО сохранит свое дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что для НАТО безопасность своего персонала превыше всего.

"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека", - продолжил генсек.

По его словам, талибам "необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой".

"Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", - подчеркнул Столтенберг.