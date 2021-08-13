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18:57 13.08.2021

Киев изучает возможность создания муниципального кемпинга

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Киев изучает возможность создания муниципального кемпинга

В Киеве определяют локацию для создания муниципального кемпинга европейского образца, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Константин Усов.

"Локация для современного кемпинга должна располагаться в 10-15 минутах езды общественным транспортом от центра Киева. Сам кемпинг не должен иметь стационарных сооружений и фундаментов, допускается использование исключительно временных конструкций и материалов", – написал он в своем Телеграм-канале.

Кроме того, в кемпинге должны быть отдельные места с зеленой оградой, доступ к электричеству и питьевой воде, палаточные локации для туристов без автомобилей. Такие стандарты кемпингов существуют в Европе, отметил Усов.

"Мы должны исправить то, что Украины нет на большинстве карт Европы для кемперов. Иностранные радары фиксируют всего 32 кемпинга в Украине, и ни один не отвечает требованиям для таких зон отдыха", – указал он.

Теги: #киев #кемпинг
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