"Киевавтодор" подготовил техзадание по реставрации моста Патона для нового тендера

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" подготовило техническое задание по реставрации моста Патона в столице и ожидает его согласования профильным департаментом, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевавтодор" уже дважды проводил официальную процедуру закупки по разработке проектно-сметной документации по реставрации моста им. Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается", – говорится в сообщении.

После согласования нового техзадания будет объявлена новая процедура закупки.

Согласно сообщению, реставрационные работы моста включают ремонт мостового полотна, опор, соединений, лестниц пропилей и колонн, смотровых прогонов и др. Планируется расширение моста до восьми полос, оборудование велосипедных дорожек в обоих направлениях, а также будет учтена возможность размещения трамвайных путей. Кроме того, на мосту будет установлена информационно-измерительные системы контроля состояния объекта, в том числе автоматизированная система измерения веса транспортных средств.

В КГГА подчеркивают, что во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

Мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Мост Патона в качестве технологической памятники эпохи был отмечен памятным знаком Американского общества сварщиков в 1995 году.