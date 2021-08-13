Начаты работы по консервации знаковых объектов Чернобыльской зоны отчуждения

В течение ближайших двух лет в 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС будут проведены работы по консервации знаковых объектов и строительству новых объектов, на программу ревитализации в 2020 году выделено 30 млн грн, сообщила руководитель проекта "Чернобыль. Сохранение" Лала Тарапакина.

Программа преобразования зоны отчуждения в зону возрождения инициирована Офисом президента. Ее составляющие – "Чернобыль. Сохранение", "Чернобыль. Память", "Чернобыль. Инфраструктура", "Чернобыль. Просвещение". Чтобы программы ревитализации состоялась, каждый ее шаг должен быть публичным", - подчеркнула Тарапакина в ходе круглого стола о сохранении объектов Припяти и Дуги в Чернобыле.

"Туризм – лучший способ преодоления последствий катастроф", - подчеркнул ликвидатор и эколог Сергей Мирный.

Операционный директор проектного офиса Илона Шнейдер назвала объекты, которые выбраны как стартовые для ревитализации. "В этом году пройдут изыскательские исследования и разработана проектно-сметная документация для кафе "Припять" со знаменитыми витражами, автовокзала и 16-этажки, где жил пожарный Владимир Правик. В 16-этажке запланировано оборудовать смотровую площадку на крыше и квартиру-мемориал Правика", - сообщила Шнейдер.

По оценке Шнейдер, бюджет изыскательских работ от 200 до 500 тыс грн, проектирование от 300 тыс. грн до 1 млн грн, в зависимости от объекта. Строительная часть работ по консервации будет осуществлена в следующем году.

Помимо того большое внимание будет уделено инфраструктуре зоны. В частности, уже в этом году будет установлена система видеонаблюдения на знаковых локациях, что поможет привести к минимуму акты вандализма. Также будут оборудованы пять туалетов по ходу туристических маршрутов.

Шнейдер озвучила планы по реконструкции КПП "Дитятки" и создания Чернобыль-хаба на месте бывшего СТО. "В этом году будут созданы проекты, а само строительство завершится в 2021 году", - сказала она.

Глава управления туризма Киевской областной администрации Анна Куценко подчеркнула, что реновация Чернобыльской зоны может стать драйвером развития всего Полесья. "Чернобыльская зона входит в пятерку самых популярных туристических маршрутов области. Наша задача – создать новые туристические маршруты вокруг нее, инфраструктуры для велосипедного, водного туризма", - сказала она.