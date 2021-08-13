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18:39 13.08.2021

"Слуга народа" требует от полиции в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности лиц, выкрикивавших расистские фразы в адрес Беленюка

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"Слуга народа" требует от полиции в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности лиц, выкрикивавших расистские фразы в адрес Беленюка

Партия и фракция "Слуга народа" требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности лиц, которые пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая расистские фразы в адрес народного депутата, спортсмена Жана Беленюка в Киеве.

"Сегодня, 13 августа, неизвестные молодые люди пытались спровоцировать народного депутата от фракции "Слуги народа" Жана Беленюк на конфликт, выкрикивая оскорбительные расистские фразы и ставя под сомнение его патриотизм. Мы, партия и фракция "Слуг народа", категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии - по признаку расы или любой другой", - говорится в заявлении партии.

В политсиле подчеркнули, что "патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или месту жительства".

"Одним из пунктов предвыборной программы нашей партии было введение гуманитарной политики, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению украинцев, а также защиты прав человека и основных свобод. Мы безоговорочно придерживались, придерживаемся и будем придерживаться этой политики. В дальнейшем будем использовать все законодательные и исполнительные рычаги влияния, чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии. А нарушители получат суровое наказание", - сказано в заявлении.

В "Слуге народа" отметили, что "таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место", и призвали украинское общество "не толерировать использование грязных технологий в политике и осуждать их использование".

"Слуга народа" требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности", - подытожили в партии.

Ранее депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Facebook, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт.

"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!", - написал Беленюк.

Отдел коммуникации полиции Киева сообщил позже, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием известного украинского спортсмена и народного депутата в центре Киева. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #беленюк #заявление #слуга_народа
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