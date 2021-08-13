События

16:42 13.08.2021

Разведслужбы США предупредили Байдена о попытках РФ повлиять на выборы 2022 - CNN

1 мин читать
Разведслужбы США предупредили Байдена о попытках РФ повлиять на выборы 2022 - CNN

Разведслужбы США в ходе регулярных брифингов администрации для американского президента Джо Байдена указали, что Россия продолжает предпринимать попытки по оказанию влияния на выборы в Палату представителей США в 2022 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

"Администрация Байдена заслушивает регулярные доклады разведки, указывающие на то, что попытки России повлиять на выборы в США эволюционируют, продолжаются", - сообщили CNN нынешние и бывшие американские официальные лица.

Согласно одному из источников, доклады касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях". Телеканал утверждает, что "Москва сейчас пытается использовать в своих целях разногласия внутри США относительно вакцин и масок".

Кроме того, по словам ряда источников, деятельность России стала "более изощренной, чем при попытках в 2016 году".

В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что "обеспечение безопасности выборов - это основа нашей демократии". "Мы постоянно отслеживаем угрозы, в том числе со стороны иностранных сил, и попытки повлиять на наши демократические процессы".

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.

 

Теги: #рф #разведка #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 13.08.2021
Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

19:05 12.08.2021
Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

18:44 12.08.2021
Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн таможенных платежей – офис Генпрокурора

Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн таможенных платежей – офис Генпрокурора

18:09 12.08.2021
МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

11:44 12.08.2021
Более 21,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, максимальные за пандемию 808 умерших - оперштаб

Более 21,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, максимальные за пандемию 808 умерших - оперштаб

11:18 12.08.2021
Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта

Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта

10:41 12.08.2021
Контрразведка СБУ сообщает о задержании агента российской военной разведки

Контрразведка СБУ сообщает о задержании агента российской военной разведки

08:07 12.08.2021
Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

23:41 11.08.2021
США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

02:19 11.08.2021
В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

Нетрезвый российский наемник на Донбассе открыл стрельбу по своим и применил гранату, погибло 4 наемника и 3 жителя – ГУР

ВАКС удовлетворил иск о гражданской конфискации активов нардепа Кивы на более чем 1,2 млн грн

Меркель 20 августа посетит Россию, 22 августа - Украину, сообщили в правительстве ФРГ

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет находиться в Софийском соборе до 14 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

Нардеп Фриз инициировала перевод и озвучила первую серию фильма о шпионаже РФ на Балканах

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в подготовке к новому учебному году у 65% школ

МИД Украины получило ноту от Грузии из-за организации украинской турфирмой путешествий на территорию Абхазии

Нетрезвый российский наемник на Донбассе открыл стрельбу по своим и применил гранату, погибло 4 наемника и 3 жителя – ГУР

Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

ВАКС удовлетворил иск о гражданской конфискации активов нардепа Кивы на более чем 1,2 млн грн

На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет привиться вакцинами CoronaVac и Moderna – КГГА

На Харьковщине 16-летнюю девушку ударило током, когда она забралась на крышу товарняка ради селфи

Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА