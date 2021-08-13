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16:38 13.08.2021

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в подготовке к новому учебному году у 65% школ

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Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в подготовке к новому учебному году у 65% школ

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) провела комиссионные обследования в 1791 школе на предмет готовности к новому учебному году и выявила нарушения в 1174 из них, то есть в 65%, сообщила руководитель ведомства Владислава Магалецкая.

Как сообщает департамент международных коммуникаций, внутренних и внешних связей ведомства, выявленные нарушения в первую очередь касаются состояния оборудования и пищеблоков, где будет готовиться пища для детей. Среди наиболее распространенных нарушений - недостаточное количество кухонной и столовой посуды, отсутствие условий для мытья рук на пищеблоках и в обеденных залах.

"В этом году при комиссионных проверках обращается внимание на большое количество новых норм в связи с внедрением нового Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования. Они касаются состояния содержания территории, создания условий для детей с особыми образовательными потребностями, состояния обеспечения мебелью, создания условий для учащихся начальных классов", - рассказала Магалецкая на региональном форуме "Реформа системы школьного питания" в Буче Киевской области с участием представителей Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей и столицы.

В частности, в Киеве 11 учреждениях общего среднего образования в течение длительного времени не предпринимаются меры по ремонту пищеблоков с установкой необходимого технологического оборудования. В Киевской области имеют недостаточную материально-техническую базу и требуют особого внимания также 11 заведений общего среднего образования. В Житомирской области недостаточно обеспечены технологическим и холодильным оборудованием 6% пищеблоков. А при проверке 28 учреждений общего среднего образования Черкасской области нарушения выявлены в 22 из них.

Теги: #нарушения #госпродпотребслужба #школы
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