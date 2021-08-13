МИД Украины получило ноту от Грузии из-за организации украинской турфирмой путешествий на территорию Абхазии

Министерство иностранных дел Украины получило официальную ноту от грузинского посольства из-за организации украинской турфирмой "Кулуар" путешествий на временно оккупированную территорию Грузии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине относительно организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии - Абхазии. Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", - заявил Николенко.

Он отметил, что Украина как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, считает такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой.

"Этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий", - подчеркнул спикер МИД.

Ранее в социальных сетях была распространена информация, что туристическая компания "Кулуар" якобы устраивает горные туры в России, а также в оккупированной Абхазии (Грузия).

Позже стало известно, что Государственное агентство развития туризма обратилось в СБУ с заявлением о возможной причастности туроператора "Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины.