На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет привиться вакцинами CoronaVac и Moderna – КГГА

В ближайшие выходные, 14 и 15 августа, в Центре массовой вакцинации населения, который был создан на базе Международного выставочного центра в Киеве, а также в столичных пунктах прививки, можно будет привиться от коронавируса вакцинами CoronaVac и Moderna, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

"14 и 15 августа в Центре массовой вакцинации, созданном на базе Международного выставочного центра, и в пунктах прививок, расположенных на базе медицинских учреждений столицы, для вакцинации и ревакцинации доступен препарат CoronaVac, а для получения первой дозы - CoronaVac и Moderna", - говорится в сообщении.

Как отметила глава департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, по данным Минздрава, в нескольких регионах Украины эпидемические показатели уже не соответствуют "зеленой зоне", в частности, в столице растут уровни госпитализаций и "тяжести" госпитализированы пациентов.

"Если еще в прошлую пятницу в стационарах пациентов в тяжелом состоянии (в том числе тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких) было 49%, то сегодня - уже 56%", - цитируют Гинзбург в пресс-служба КГГА.

Кроме того, отмечается, что Центр вакцинации и пункты прививки в Киеве не будут работать 23 и 24 августа.

"Прививаться можно раньше - 21 и 22 августа или начиная с 25-го. Особенно в департаменте здравоохранения советуют обратить внимание на эту информацию тем киевлянам, у которых на 23 и 24 августа приходится ревакцинация. Несколько дней раньше или позже никак не повлияют на эффективность иммунизации", - подчеркивают в КГГА.