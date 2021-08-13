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15:08 13.08.2021

Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

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Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

Мятежники из движения "Талибан" в пятницу установили контроль над городом Пули Алам - административным центром афганской провинции Логар, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

В сообщениях отмечается, что, таким образом, талибы находятся уже в 50 км от Кабула. Днем ранее их передовые подразделения, захватившие город Газни, были замечены в 130 км от столицы Афганистана.

Представитель "Талибана", со своей стороны, ранее сообщал в соцсетях, что боевики контролируют многие ключевые объекты в Пули Аламе, однако, по его словам, бои в городе еще продолжались.

На фоне вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась. В настоящий момент бои идут в 32 из 34 провинциях страны. В четверг агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибан" контролируют уже две трети территории Афганистана. К утру пятницы радикалы за неделю взяли под контроль административные центры около половины провинций страны. Нередко боевики не встречают в этих городах серьезного сопротивления.

Теги: #афганистан #логар_провинция #захват #талибы
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