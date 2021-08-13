В Украине задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за убийство

Украинские полицейские установили местонахождение 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства и при этом разыскивался правоохранительными органами Турции за убийство, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины в пятницу.

"Полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства. Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет. Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения", - говорится в сообщении.