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14:32 13.08.2021

В Японии зарегистрировали более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

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В Японии зарегистрировали более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

В Японии впервые за весь период пандемии зарегистрировали за сутки более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу японское агентство Kyodo News.

В Японии уже третий день подряд выявляют рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом за сутки. Но в этот раз цифра превысила данные за 12 августа, когда сообщалось о 18 889 новых случаев COVID-19 за сутки. Тогда 20 из 47 префектур страны сообщили о рекордно высоком числе новых случаев заражения.

Также в столице страны Токио было зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 5 773, что на 731 превысило предыдущий антирекорд, зафиксированный неделей ранее.

За весь период пандемии в Японии было зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом и около 15 тыс. летальных исходов от заболевания.

Теги: #япония #covid_19
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