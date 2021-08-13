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14:24 13.08.2021

Лесные пожары в Каталонии удалось потушить, риск новых очагов возгорания в Испании все еще высок

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Лесные пожары в Каталонии удалось потушить, риск новых очагов возгорания в Испании все еще высок

Лесные пожары, разгоревшиеся в четверг в Каталонии, ликвидированы, сообщают европейские СМИ.

Около 100 пожарных вели борьбу с пожарами на территории десятков гектаров в районе провинции Таррагона, была задействована специализированная пожарная авиация.

Однако повышенная угроза природных пожаров сохраняется в большей части Испании из-за чрезвычайно жаркой погоды, отмечается в сообщениях.

Согласно местным метеорологическим службам, максимальная температура воздуха может достигать в пятницу 40 градусов.

На ряд европейских стран обрушилась сильная жара, которая привела к лесным пожарам, в частности, в Греции, Италии.

Теги: #испания #пожары
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