Россия наращивает боевые возможности своих наемников на Донбассе – ГУР

Командование Вооруженных сил Российской Федерации активно наращивает боевые возможности группировки российских наемников на Донбассе, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"С начала августа с территории России ввезено около 1 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения российские наёмники используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.