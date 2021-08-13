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12:50 13.08.2021

Во Франции противники "санитарных пропусков" намерены продолжать протесты

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Во Франции противники "санитарных пропусков" намерены продолжать протесты

Противники "санитарных пропусков" о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании коронавирусом готовят новые протестные акции по всей Франции после того, как решение о введении этих документов вступило в силу 9 августа, сообщают французские СМИ.

СМИ ожидают, что в целом по стране в предстоящие выходные пройдут до 200 манифестаций, которые соберут около 250 тыс. участников.

В Париже различными политическими и общественными силами готовятся три акции, колонны которых пройдут в разных местах французской столицы.

Кроме того, значительные манифестации ожидаются в других городах Франции, особенно на юге. В Тулоне - более 15 тыс. участников, в Монпелье - около 10 тыс. Массовые акции готовятся в Ницце, Марселе и Перпиньяне. Как правило, подобные акции проводятся еженедельно по субботам.

Со ссылкой на прогноз правоохранительных органов, СМИ не исключают возможных беспорядков в Лионе, Нанте и Ренне в результате стычек ультраправых и ультралевых манифестантов.

По оценке "Фигаро", протестное движение против санитарных пропусков нарастает. Издание приводит цифры: 17 июля власти насчитали 114 тыс. манифестантов, 24 июля - 161 тыс., 31 июля - 204 тыс. и 7 августа - 237 тыс. По мнению правоохранительных органов, пишет газета, успех такой мобилизации протестующих в значительной степени объясняется мирным в основном характером манифестаций, что привлекает сочувствующих движению.

Теги: #франция #протесты
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