События

12:32 13.08.2021

В Минобороны Украины провели беседу с призеркой Олимпиады Ярославой Магучих по поводу ее объятий с российской спортсменкой

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В Минобороны Украины провели беседу с призеркой Олимпиады Ярославой Магучих по поводу ее объятий с российской спортсменкой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр встретилась с бронзовой призеркой Олимпиады в Токио Ярославой Магучих для проведения беседы по поводу её объятий с российской спортсменкой после окончания соревнований.

Соответствующее заявление Маляр сделала в пятницу в Фейсбуке.

"Как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Ковра там не было (этот вброс из российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать кто есть кто)", - отметила Маляр.

Она сообщила, что, по словам Магучих, её спонтанные объятия со спортсменкой Российского олимпийского комитета Марией Ласицкене – это следствие эмоций.

"Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Грустит из-за того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью входить в ряды военнослужащих ВСУ и верна Украине", - подчеркнула Маляр.

Замглавы Минобороны также уточнила, что принципы публичного общения в ВСУ определяет соответствующая Доктрина, согласно которой открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего.

Маляр отметила, что документ также возлагает организацию и контроль результатов публичного общения на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

"Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что согласно указанной Доктрине "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства" и действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми.

"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю - недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", - резюмировала Маляр.

Как сообщалось, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 в Токио. После чего сфотографировалась со спортсменкой из России Марией Ласицкене, которая стала золотой призершей.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

По общему количеству завоеванных наград Украина превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).

Теги: #минобороны #магучих #беседа
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