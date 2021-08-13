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12:16 13.08.2021

Греция смогла взять под контроль лесные пожары, остаются точечные возгорания

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Греция смогла взять под контроль лесные пожары, остаются точечные возгорания

Лесные пожары, которые больше недели бушевали в Греции, взяты под контроль, и теперь в стране остаются лишь точечные возгорания, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на пожарную службу Греции.

По словам представителей пожарной службы страны, "крупных пожаров не осталось, только точечные возгорания". Дождь и упавшие в районе температуры содействовали борьбе с пламенем. Однако пожарные продолжают сохранять бдительность на случай возможных вспышек на острове Эвбея и в районе Аркадия на полуострове Пелопоннес, которые пострадали сильнее всего.

Сотни домов и предприятий были разрушены на Эвбее, в Аркадии и на окраинах Афин в результате пожаров, обрушившиеся на Грецию с конца июля и усилившихся на прошлой неделе в результате аномальной жары.

В начале месяца на юге Европы прошла волна пожаров. В Италии зафиксировали новый температурный рекорд для региона - 48,8 градуса на Сицилии; предыдущий подобный рекорд был установлен в Греции в 1977 году. Также в Италии пять человек погибли в результате лесных пожаров.

В Алжире объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 69 человек на пожарах в стране. На юге Турции ранее в августе жертвами пожаров стали восемь человек.

Теги: #пожары #греция
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