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12:12 13.08.2021

В США начнут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

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В США начнут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило делать дополнительную дозу вакцины от коронавируса COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом, сообщает агентство Associated Press.

"Решение позволит докторам повысить иммунитет людей, у которых он ослаблен и которым необходима дополнительная защита от COVID-19", - сказала исполняющая обязанности комиссара FDA доктор Джанет Вудкок.

В США третью дозу вакцины компаний Pfizer или Moderna смогут получить жители с пересаженными органами, некоторыми формами рака и другими заболеваниями.

Согласно результатам исследований, вакцинам труднее активизировать иммунную систему, подавляемую некоторыми лекарствами и заболеваниями, поэтому эти пациенты не всегда получают такую же защиту, как и здоровые люди. Третья доза компонента может стать решением для таких людей.

В FDA уверены, что люди с ослабленным иммунитетом смогут получить третью дозу вакцины как минимум через 28 дней после второй. Возможность получить третью дозу будет доступна только для этих людей, что составляет примерно 3% взрослого населения США.

На решение повлияло распространение в США особо заразного штамма коронавируса "дельта".

Ранее этим летом было принято решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60 лет в Израиле и пожилым людям и людям из группы риска в Германии.

За весь период пандемии в США было зарегистрировано около 37,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 636 тыс. смертей от заболевания. Более 50% населения страны получило обе дозы вакцины.

Теги: #сша #доза #вакцинация
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