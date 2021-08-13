На выходных погода в Украине не изменится: тепло и сухо, лишь на юго-востоке кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки, 14 августа, погода в Украине практически не изменится: в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей будет сухо, довольно свежо ночью и тепло днем, но уже с воскресенья и в начале следующей недели температура опять повысится - с юго-запада Европы в Украину переместится жаркий тропический воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в Украине преимущественно без осадков, лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, в западных областях – южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°, днем 24-29°, на Закарпатье до 31°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 19-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 14 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 37,1 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая ночью – на отметке 8,1 градусов ниже ноля в 1923 году.

В воскресенье, 15 августа, в большинстве областей Украины по-прежнему без осадков, лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°, в юго-западных областях до 34°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

13 августа на 8.00 температура воды была в Черном море 22-25°, в Азовском море 25-28°, в Днепре в пределах Киева 23°.