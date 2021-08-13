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11:35 13.08.2021

Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 государств и организаций - Кулеба

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Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 государств и организаций - Кулеба

Свое участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердили 40 государств и международных организаций, заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглого числа. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите "Крымской платформы" - это государства и международные организации", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он напомнил, что на саммите "Крымской платформы" будет принята Крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогут принять участие в учредительном саммите.

"На самом деле поддержка "Крымской платформы" будет еще больше, и я убежден, будет постоянно расти", - сказал министр.

Теги: #крым #крымская_платформа #участники
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