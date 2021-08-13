События

11:21 13.08.2021

Украина разрабатывает пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае обращения за помощью

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Украина разрабатывает пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае обращения за помощью

Министерство иностранных дел Украины разрабатывает возможные пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае их обращения за помощью, заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации (украинских граждан – ИФ) из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Дипломат сообщил, что, по данным МИД, в настоящее время в Афганистане находятся от 50 до 100 граждан Украины.

"Я пользуюсь случаем призвать всех наших соотечественников, которые сейчас находятся в Афганистане, обращаться в посольство Украины в Таджикистане и любыми средствами информировать, … где они находятся, в каком состоянии", - сказал министр.

По его словам, события в Афганистане демонстрируют, что "это абсолютно уникальное государство" и очень трудно прогнозировать, как будет развиваться там ситуация, связанная с безопасностью.

"У Украины и Афганистана традиционно были дружеские отношения, у нас партнерские отношения с нынешним правительством. Нас, в частности, объединяет трагедия сбитого Ираном украинского самолета, на котором находились граждане Афганистана… Мы, безусловно, желаем афганскому народу прежде всего мира, стабильности, которая невозможна без прекращения военных действий", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 12 августа МИД Украины рекомендовало украинцам, которые находятся в Афганистане, немедленно покинуть территорию указанного государства.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась, боевики организации "Талибан" за короткий промежуток времени захватили столицы двенадцати афганских провинций и продолжают наступление.

Теги: #эвакуация #афганистан #украинцы
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