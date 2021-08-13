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10:18 13.08.2021

Заместителю николаевского мэра Кореневу, подозреваемому в хищении почти 27 млн грн, избрали меру пресечения

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Заместителю николаевского мэра Кореневу, подозреваемому в хищении почти 27 млн грн, избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал заместителю николаевского городского головы Сергею Кореневу, который подозревается в хищении 26,8 млн грн из бюджета, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,5 млн грн.

"12 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро – ИФ), согласованного прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ИФ), Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мэра николаевского горсовета, одному из подозреваемых в завладении 26,8млн гривен бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве", - сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

10 августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили коррупционную схему, в результате которой громаде Николаева нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн.

По информации пресс-службы НАБУ, речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Следствие предполагало, что заместитель Николаевского головы попытается покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе. Мэра Николаева также вызвали повесткой в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.

11 августа стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение заммэра Николаева Сергею Кореневу в завладении 27 млн грн.

 

Теги: #хищения #николаев #арест #заммэра
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