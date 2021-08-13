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10:20 13.08.2021

"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

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"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

"Укрзализныця" досрочно завершила ремонт пассажирского скоростного поезда Hyundai Rotem, шесть вагонов которого в марте этого года сошли с рельсов.

Согласно сообщению компании на сайте, по предварительным оценкам экспертной комиссии, ремонт должен был занять около года.

"Благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" все работы удалось выполнить за четыре месяца, работали круглосуточно. Общая стоимость работ составила около 67 млн грн", - отмечают в компании.

"Укрзализныця" уже завершила испытания поезда. С 14 августа он будет включен в работу. Первый рейс буде выполнен по маршруту №724 Киев - Харьков.

Как отмечают в УЗ, объем пассажирских перевозок восстанавливается после карантина: по состоянию на июль заполняемость поездов дальнего следования и "Интерсити+" составила 90% и более.

 

Теги: #hyundai_rotem #укрзализныця #ремонт
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