Число жертв наводнений в Турции выросло до 27 человек

В Турции в результате сильных наводнений и оползней погибли минимум 27 человек, сообщает турецкая газета Hürriyet.

В пятницу управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что за ночь было обнаружено еще 10 тел, и, таким образом, число жертв наводнения, которое произошло на черноморском побережье Турции, достигло 27 человек.

Как сообщается, 25 человек погибли в провинции Кастамону, еще два человека - в провинции Синоп. Один человек в провинции Бартын все еще числится пропавшим без вести.

Из районов, пострадавших от наводнения, было эвакуировано более 1,7 тыс. человек, в том числе при помощи вертолетов и лодок.

В результате наводнений была повреждена инфраструктура, из-за чего около 330 деревень остались без электричества. Пять мостов обрушились, многие другие были повреждены. В охваченных наводнениями районах затоплено большое количество домов и предприятий. Также были снесены части дорог.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.