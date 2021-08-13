Правоохранители задержали двух бывших боевиков т.наз. Л/ДНР

Контрразведчики Службы безопасности Украины во время спецоперации, проводившейся в Одесской и Харьковской областях, задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014- 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкиного и Докучаевска", - информирует пресс-центр СБУ.

Следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны", - подчеркивают в СБУ.