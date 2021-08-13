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09:29 13.08.2021

Семь фильмов. В кинотеатрах Украины стартует фестиваль "Новое украинское кино" к 30-й годовщине Независимости

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Семь фильмов. В кинотеатрах Украины стартует фестиваль "Новое украинское кино" к 30-й годовщине Независимости

19 августа, в преддверии Дня Независимости, в украинских кинотеатрах стартует проект "Новое украинское кино", сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик".

На больших экранах покажут подборку украинских фестивальных хитов и фильмов-событий, созданных в независимой Украине.

В программу вошли семь лент, признанных за рубежом и на родине.

Можно будет посмотреть ленту "Племя" (2014) Мирослава Слабошпицкого, с которой началась история признания украинского кино на крупных международных фестивалях – картина получила сразу три из четырех возможных наград – включая Гран-при – Недели критики Каннского кинофестиваля 2014.

Также будет продемонстрирован призер Каннского кинофестиваля и претендент от Украины на "Оскар" в 2018 году фильм "Донбасс" (2018) Сергея Лозницы.

Фильм "Домой" (2019) Наримана Алиева – участник Канн, обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендент от Украины на "Оскар" в 2019 году.

Комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" (2019), кроме получения призов кинофестивалей в Карловых Варах и Одессе, стала настоящим зрительским хитом, продержавшись в прокате семь недель, а также выходя в повторный прокат.

Антиутопическая драма "Атлантида" (2019) Валентина Васяновича – украинский претендент на "Оскар" в 2020 году, призер Венецианского кинофестиваля.

Покажут также документальную ленту Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" (2020). Этот фильм стал призером американского кинофестиваля "Сандэнс", а также победителем национального и международного конкурсов Docudays UA.

Анимационный фильм "Виктор Робот" (2020) Анатолия Лавренишина – обладатель Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля, лучший анимационный фильм 2020 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" и хит Чилдрен Кинофеста.

Теги: #украина #кинофестиваль #независимость
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