Число заражений COVID-19 в мире превысило 205,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 205 млн 423 тыс. 988, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 4 млн 334 тыс. 773 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 306 тыс. 917 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 619 тыс. 93.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 117 тыс. 826, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 430 тыс. 254.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 285 тыс. 67 заболевших, умерли 566 тыс. 896 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 557,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 910 человек, в Индии - 308, Бразилии - 2 тыс. 647.