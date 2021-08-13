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08:52 13.08.2021

В Украине за сутки сделали 163 310 прививок от коронавируса

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В Украине за сутки сделали 163 310 прививок от коронавируса

В течение суток 12 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 163 310 человек, при этом первую прививку получили 110 545 украинцев, еще 52 765 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в пятницу.

"В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу – 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7171758 прививок", - отметили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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