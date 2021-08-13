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08:43 13.08.2021

Новый посол Китая в США напомнил Вашингтону о важности тайваньского вопроса для отношений между двумя странами

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Новый посол Китая в США напомнил Вашингтону о важности тайваньского вопроса для отношений между двумя странами

 Новый посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман заявил о важности проблемы Тайваня для развития отношений между Китаем и Соединенными Штатами, сообщило агентство "Синьхуа".

"Цинь Ган подчеркнул, что в отношениях между Китаем и США тайваньский вопрос является самым важным, самым чувствительным, и изложил Шерман позицию Китая", - говорится в сообщении.

После встречи посол сообщил журналистам, что "беседа была очень глубокой и откровенной, стороны в полной мере обменялись мнениями".

"Обе стороны согласились с тем, что двусторонние отношения между Китаем и Соединенными Штатами очень важны. Они должны решать проблемы посредством диалога и общения, справляться с разногласиями и противоречиями и улучшать отношения между двумя странами", - цитирует дипломата агентство.

Шерман со своей стороны приветствовала прибытие нового китайского посла и обещала поддержку и помощь в выполнении им своих обязанностей, отметило "Синьхуа".

Теги: #сша #посол #китай #тайвань
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