В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 007 человек, 44 летальных случая

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 1 263 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 007 человек, 44 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 73, медработников - 52). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 613 человек, летальных случаев – 44, выздоровели - 1 007 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа - о 1054 новых случаях заболевания, 6 августа - о 1081 новых случаях, 5 августа - о 1052 новых случаях, 4 августа - о 984 новых случаях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 263 864 человек, выздоровели 2 195 798 человек, летальных случаев - 53 217.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.