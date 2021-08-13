События

07:30 13.08.2021

За минувшие сутки российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один боец ВСУ

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За минувшие сутки российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один боец ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 5 обстрелов, ранен один боец Вооруженных сил. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного наемники вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

"По состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе. 

Теги: #оос #сводка #украина
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